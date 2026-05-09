Rías Baixas crece en volumen y valor en el mercado nacional en un contexto de caída en el consumo del vino

Los resultados del estudio del pasado ejercicio fueron presentados en el Pazo de Mugartegui Cedida

La DO Rías Baixas ha mantenido un buen posicionamiento en el mercado nacional durante el último ejercicio, en un contexto de caída de consumo en los vinos con denominación de origen, cuyas ventas a nivel nacional se redujeron en un 1,3% en volumen, alcanzando los 359 millones de litros; y en un 0,5% en valor, llegando a los 2.332 millones de euros, en los canales de alimentación y hostelería. Una caída que, sin embargo, contrasta con la realidad de Rías Baixas, que aumentó sus ventas en un 9,1% en volumen y un 8,6% en valor, según el uniforme presentado ayer por la Consultora NielsenIQ ante el Consello Regulador, a través de una subvención de la Diputación de Pontrevedra, y que estudia el rendimiento de la DO en el mercado nacional desde abril de 2025 y hasta marzo de 2026.

Así pues, de esta subida, el canal de la hostelería juega un papel clave. De hecho, el 2,1% de todo el vino con denominación de origen que se vende en el Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) a nivel nacional pertenece a marcas de Rías Baixas, que además es la tercera DO en volumen de ventas de vino blanco en toda España, siendo la que más ha crecido en cuota de valor: cinco décimas, desde el 4,8% de marzo de 2025 hasta el 5,3% en marzo de 2026, tal y como recoge este estudio. Así, los vinos albariño se sitúan ya como la cuarta denominación de origen a nivel estatal en valor de ventas y la octava en cuanto a volumen.

Una situación que demuestra que “los consumidores valoran nuestro producto y aún por encima son capaces de pagar un poco más por él”, según señaló el secretario del Consello Regulador, Ramón Huidobro, que indicó que, de cara a la competencia, “lo que tenemos que hacer es seguir diferenciándonos en esa calidad, seguir insistiendo en nuestra diferenciación, en por qué nuestros vinos son más caros que la competencia para que consumidor siga apostando por ellos, siga valorándolos y siga comprándolos”.

El estudio añade que los vinos gallegos con denominación de origen aumentaron sus ventas un 14,7% en valor, hasta 266,2 millones de euros, y un 12,7% en volumen, hasta 26,4 millones de litros. Dentro del vino blanco con denominación de origen en España, el 28,4% de las ventas procede de marcas de Galicia, donde Rías Baixas es la denominación con mayor producción, ventas y valor. El informe también señala que el promedio de venta al público de Galicia es el más alto de España, tanto en alimentación como en hostelería, ambos liderados por Rías Baixas.

Crecimiento y oportunidades

En cuanto a las áreas con mayor ventas de los vinos de la DO, tanto en alimentación como en hostelería, son el noroeste de España (Galicia, Asturias y León) y el este (Comunidad Valencia y Murcia, así como Albacete). Les siguen el noreste (Cataluña, Huesca y Zaragoza), sur (Andalucía, sur de Extremadura), el área metropolitana de Madrid y el norte del país (Cantabria, La Rioja y País Vasco, junto con Burgos y Palencia). Cabe señalar que, de todas las ventas de vino con DO en el área metropolitana de Madrid, el 2,6% proviene de marcas de Rías Baixas.

Con estos datos en cuenta, Huidobro subrayó ayer el buen papel de la DO, que consolida su crecimiento en ventas, volumen y valor y lo ve como “un buen momento” para ampliar su consumo en otras regiones de España: “Seguimos creciendo en los mercados, en volumen, en valor, en alimentación y en el canal Horeca pero también es cierto que hay territorios donde todavía podemos seguir explorando posibilidades de posicionamiento y seguir incrementando nuestra presencia”.

“Hay áreas en España donde tenemos la posibilidad de seguir introduciendo nuestros vinos. Sabemos que en Galicia y en la zona de Levante estamos bien posicionados, pero en el área metropolitana de Madrid hay oportunidades de crecimiento, también en el área metropolitana de Barcelona y Andalucía, y tenemos que reforzar la cornisa cantábrica”, subrayó Huidobro. “Hay opciones y el consumidor, por lo que estamos viendo, acepta nuestro precio y acepta nuestra calidad, por lo que es cuestión de más esfuerzo y más trabajo para seguir desarrollando cosas nuevas, productos premium para seguir entrando en esos segmentos”, añadió

Por su parte, Jose Andrés Pérez y Bernardo Martí, representantes de la Consultora NielsenIQ, compartieron la visión de crecimiento del Consello Regulador y animaron a “aprovechar para seguir creciendo y construyendo marca”. Ambos fueron los encargados de presentar los resultados del estudio en un acto organizado en el Pazo de Mugartegui ante cerca de medio centenar de profesionales asistentes, entre los que se encontraban el presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes; y el diputado provincial de Turismo, Recursos Humanos e Servizos Centrais, Jesús Vázquez Almuiña, como representante de la Diputación de Pontevedra, que subvencionó la puesta en marcha de este estudio anual

Los “boomer”, a la cabeza

En cuanto al perfil del comprador actual, el estudio evidencia que el consumidor medio tiene un estilo de vida basado en el control de gasto, en el cuidado personal y en la moderación. Además, la generación conocida como “boomer” (entre 60 y 87 años) es la que más consume vino de denominación de origen en España, lo que ejemplifica la bajada de consumo que el sector viene acusando en los últimos años a nivel estatal, pese a que en el caso de Rías Baixas consigue mantener su crecimiento año tras año, especialmente a nivel internacional.