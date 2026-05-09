O Areeiro recomienda vigilar el avance del mildiu ante la floración de la viña

Manchas de mildiu en una parcela de Ribadumia Areeiro

La Estación Fitopatolóxica do Areeiro, en su último aviso fitosanitario, recomienda mantener una vigilancia constante de los viñedos ante la evolución del mildiu y la persistencia de una primavera marcada por la inestabilidad meteorológica, coincidiendo además con el inicio de la floración en numerosas parcelas de la provincia. Los técnicos señalan que esta semana se observaron en todas las zonas los primeros racimos de albariño iniciando la floración , aunque no de forma generalizada, apreciándose en algunos casos incluso el fruto formado, lo que confirma el avance fenológico de la viña en uno de los momentos de mayor sensibilidad frente a las enfermedades fúngicas.

No obstante, en las revisiones realizadas esta semana, la Diputación constató un buen estado sanitario de las viñas. En la mayoría de las parcelas se observaron pocas manchas y bien controladas, sin afectación en los racimos, incluso en viñedos con solo dos tratamientos realizados. Con todo, en algunas parcelas de la comarca de O Salnés se detectaron racimos afectados y con presencia de fructificación del hongo, coincidiendo con las informaciones trasladadas en los últimos días por personal técnico y personas viticultoras.

Así, el personal hace hincapié en que en las parcelas revisadas las manchas se localizaron principalmente en las hojas de la parte baja, manteniendo sanas las partes superiores. Toda vez que las previsiones apuntan a la continuidad de la inestabilidad atmosférica, con alternancia de períodos secos y episodios de lluvia, la recomendación principal es mantener una vigilancia constante de los viñedos para detectar la aparición de nueva sintomatología o la evolución de la ya existente y, de ser necesario renovar los tratamientos, se aconseja emplear fungicidas de diferente grupo químico para evitar resistencias.