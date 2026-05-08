Introducen una rectificación al proyecto de centro de salud de Meis, pendiente de licitación

El edificio se levantará en parte de la finca de Parga, donde el Concello busca fondos para restaurar los demás elementos | Gonzalo Salgado

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, confía en que la obra de construcción del nuevo centro de salud pueda dar comienzo este mismo año, toda vez que se trata de la primera anualidad en la que hay fondos consignados en los presupuestos de la Xunta para tal actuación.

Así lo valoró la regidora, preguntada esta semana sobre el particular, indicando que la última información llegada al Ayuntamiento sobre el estado de la tramitación fue recibida hace mes y medio.

Entonces, a través de la gerencia del área sanitaria, se indicó a la entidad local que se había introducido una rectificación al proyecto y que la empresa redactora se encontraba ya trabajando para sacar adelante el documento final cuanto antes.

Se trata de cuestiones técnicas, indican desde el Concello, donde confían en poder ver licitada y contratada la ejecución de obra lo antes posible.

La suma consignada en los presupuestos autonómicos para este 2026 es de 808.325 euros, de los que 447.968 son fondos europeos Feder. No es el total de lo que valdrán las obras, ya que se trata de la aportación de una primera anualidad de las dos en que, en principio, se financiará la actuación.

La redacción del proyecto fue adjudicada en verano por la Xunta por 122.210 euros en favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) Alba Riguera Otero y Carlos Romero Amenedo.

Rehabilitación

El centro de salud se construirá en parte de la finca de Parga. En el resto de la propiedad, municipal, el Concello sigue buscando fórmulas que permitan financiar, por fases, la recuperación paulatina de todas las construcciones. Giráldez detalló que concurrieron a una ayuda para obtener fondos para recuperar el molino, pero la subvención fue desestimada. Seguirán, así, buscando más fórmulas financieras.