Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Introducen una rectificación al proyecto de centro de salud de Meis, pendiente de licitación

La alcaldesa confía en que la obra pueda arrancar este año, al haber por primera vez partida en el presupuesto

Beni Yáñez
08/05/2026 00:10
El edificio se levantará en parte de la finca de Parga, donde el Concello busca fondos para restaurar los demás elementos
El edificio se levantará en parte de la finca de Parga, donde el Concello busca fondos para restaurar los demás elementos
| Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620 X 50 LICEO LAPAZ

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, confía en que la obra de construcción del nuevo centro de salud pueda dar comienzo este mismo año, toda vez que se trata de la primera anualidad en la que hay fondos consignados en los presupuestos de la Xunta para tal actuación.

Así lo valoró la regidora, preguntada esta semana sobre el particular, indicando que la última información llegada al Ayuntamiento sobre el estado de la tramitación fue recibida hace mes y medio.

Entonces, a través de la gerencia del área sanitaria, se indicó a la entidad local que se había introducido una rectificación al proyecto y que la empresa redactora se encontraba ya trabajando para sacar adelante el documento final cuanto antes.

Se trata de cuestiones técnicas, indican desde el Concello, donde confían en poder ver licitada y contratada la ejecución de obra lo antes posible.

La suma consignada en los presupuestos autonómicos para este 2026 es de 808.325 euros, de los que 447.968 son fondos europeos Feder. No es el total de lo que valdrán las obras, ya que se trata de la aportación de una primera anualidad de las dos en que, en principio, se financiará la actuación.

La redacción del proyecto fue adjudicada en verano por la Xunta por 122.210 euros en favor de la UTE (Unión Temporal de Empresas) Alba Riguera Otero y Carlos Romero Amenedo.

Rehabilitación

El centro de salud se construirá en parte de la finca de Parga. En el resto de la propiedad, municipal, el Concello sigue buscando fórmulas que permitan financiar, por fases, la recuperación paulatina de todas las construcciones. Giráldez detalló que concurrieron a una ayuda para obtener fondos para recuperar el molino, pero la subvención fue desestimada. Seguirán, así, buscando más fórmulas financieras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620