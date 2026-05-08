Gotas presenta un taller literario en gallego para visibilizar voces diversas

Integrantes del colectivo, en una imagen frente al Consistorio | cedida

La Asociación Gotas organiza un taller literario bautizado ‘Contármonos: escribir para existir”. Se trata de una propuesta cultural abierta y gratuita que tendrá lugar en el mes de mayo y junio en su local de Ribadumia. La iniciativa apuesta por la creación literaria en gallego como herramienta de expresión, encuentro y visibilización de voces diversas.

El taller será impartido por la escritora Eva Mejuto y se desarrollará como un espacio creativo y participativo en el que se trabajará la escritura en primera persona, la autoficción y el acercamiento a referentes de la literatura queer. La actividad combina lectura, escritura y puesta en común de textos, fomentando un ambiente inclusivo y de escucha activa, explican desde el colectivo.

La actividad se desarrollará en tres jornadas, los martes 19 y 26 de mayo, así como el 16 de junio. Será de 20 a 22 horas en el local de la asociación, en la Avenida de Ribadumia 21.

Inscripciones

Estos talleres son gratuitos, pero las personas interesadas en participar en ellos deberán inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas. Pueden hacerlo enviado un correo electrónico a asociaciongotas@gmail.com.