Destinan 2,2 millones a mejoras viarias y de infraestructuras en Vilagarcía, Vilanova y Meaño

El presidente de la Diputación, Luis López, en la comparecencia de hoy | cedida

La Diputación de Pontevedra aprobó la movilización de algo más de 2,2 millones de euros para mejoras en infraestructuras y carreteras provinciales en Meaño, Vilagarcía y Vilanova de Arousa. El presidente de la entidad provincia, Luis López, detalló hoy que estos recursos forman parte de un paquete más amplio de ayudas que aprobó la junta de gobierno provincial, con 2,4 millones de euros del Plan +Provincia para nueve ayuntamientos y otros 7,2 millones para avances en carreteras provinciales de otros ocho ayuntamientos.

En el caso de Vilagarcía de Arousa, esta semana recibe cerca de 600.000 euros de este plan. En concreto, 170.000de la línea 2 de gasto corriente para programación cultural, deportiva y social como el ClasClás, el Combate Naval, programas de habilidades socioemocionales o de fomento de la igualdad y proyectos de acción social.

Además, la Diputación también aprobó esta semana destinar 420.000 euros de la línea 1 de inversiones del Plan +Provincia para que Vilagarcía pueda hacer frente al proyecto de humanización de la calle Esperanza, en Carril. El organismo provincial financiará íntegramente la actuación, con una plataforma única con losas de granito y una pequeña plaza y zona verde. La remodelación se completará, entre otras cuestiones, con la instalación de nuevas luminarias, recogida de pluviales y la canalización soterrada de las redes.

Meaño y Vilanova

Más de 1,7 millones de euros se dedicarán a actuaciones en carreteras provinciales en Meaño y Vilanova de Arousa. Se aprobó el expediente para contratar la obra en la calle Campo da Feria, en el entorno de la Casa Consistorial, por valor de 454.300 euros. La actuación abarca los primeros cien metros de la EP-9303 Meaño-Dena, donde se realizará una “replanificación profunda e conceptual en materia de mobilidade”, con una zona de convivencia en plataforma de prioridad peatonal.

Además, se adjudicó la obra de la seguridad vial en las carreteras de Ousensa y de Baión, en Vilanova, por cerca de 1,2 millones de euros. Los trabajos comprenden un tramo ubicado entre los puntos kilométricos 0+000 y el 2+530 de la EP-9703 Vilanova-Pontearnelas, y otro que abarca del punto kilométrico 8+800 al 9+218 de la EP-9701 Baión-András. En las dos vías se repondrá el firme y el drenaje con cunetas transitables y nueva red de pluviales, y con la renovación de la señalización horizontal y vertical.