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A Illa

Cine, poesía y teatro centrarán el programa de las Letras Galegas en A Illa

Redacción
08/05/2026 18:57
El acto de Dorna del día 17, el año pasado
El acto de Dorna del día 17, el año pasado
| Mónica Ferreirós
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La Concellería de Cultura e Mocidade de A Illa presentó hoy el programa de las Letras Galegas, que incluirá cine, teatro, poesía y otras actividades. La relación de citas comenzó ya el pasado día 5 con un encuentro de alumnos del colegio e instituto en el Consistorio y siguió hoy con cuentacuentos ilustrados en el CEIP Torre.

Del 14 al 28, el Cineclube Entrecortiñas proyectará un ciclo de cine gallego en el auditorio. Además, del 13 al 17, la biblioteca municipal y los centros educativos celebrarán la actividad ‘Marea de Peixes das Letras’, cita de dinamización lectora en gallego.

El día 15, el salón de Plenos acogerá la presentación del poemario ‘Tríade Tétrica’, de Javier García García. Ya el propio día 17 de mayo, desde el mediodía, arrancará en el entorno de la Escola de Pau el acto central, con la ACD Dorna, que incluirá pasacalles hasta el puerto de O Xufre, música, baile y embarcaciones tradicionales. Finalmente, el día 30, a las 20 horas se podrá disfrutar de la función teatral ‘As formas do amor’, de Verdeveras Expresións Artísticas, en el auditorio.

La edil Lidia Barreiro destacó que el programa apuesta por “achegar a cultura galega” desde “idades temperás”.

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