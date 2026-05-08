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A Illa

Arranca en A Illa la mejora del entorno de O Naval por cerca de medio millón de euros

Se renovará suelo, servicios, mobiliario, alumbrado público, zonas verdes y se creará un pequeño anfiteatro

Beni Yáñez
08/05/2026 18:16
Ejecución de obras, hoy, en este céntrico enclave
Ejecución de obras, hoy, en este céntrico enclave
| Gonzalo Salgado
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El Concello de A Illa comunicó hoy el inicio de la obra de humanización de las calles Naval y Alcalde C. Manuel de Graña, con una inversión próxima al medio millón de euros, financiados íntegramente con fondos provinciales. La obra dará continuidad a la transformación del paseo de O Naval y mejorará pavimentación, iluminación y zonas verdes.

Los trabajos arrancan por el extremo sur, en la plaza ubicada detrás de la Escola de Pau, avanzando hacia la  calle Alcalde C. Manuel de Graña hasta conectar con el contorno de los edificios de O Naval. Se contempla la renovación completa del pavimento, la sustitución del alumbrado, el soterramiento de la línea aérea de baja tensión, la instalación de un sistema de riego por goteo en las zonas verdes y la renovación de todo el mobiliario urbano. En Marqués de Bradomín se incorporará además un pequeño anfiteatro al aire libre con capacidad para unos treinta espectadores, un nuevo espacio de encuentro y actividad cultural.

El alcalde, Luis Arosa, valoró que “que nos financien ao cen por cen case medio millón de euros para transformar estas rúas é un recoñecemento ao traballo ben feito do noso equipo técnico”, afirmó. “A Illa merece espazos onde xuntarse, onde os nenos actúen, onde a xente simplemente estea. Iso é o que estamos construíndo”. “O paseo de O Naval xa demostrou o que é capaz de facer esta veciñanza cando ten unhas rúas dignas. Agora seguimos”, sumando nuevos espacios humanizados, concluyó.

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