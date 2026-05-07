Vilanova busca alumnos para completar tres cursos gratuitos “con moitas saídas laborais”

El responsable del CDL, Javier Piñeiro, durante una acción formativa en el Pazo Vista Real | Gonzalo Salgado

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vista Real, en Vilanova de Arousa, busca alumnos para cubrir las últimas plazas disponibles en tres cursos gratuitos con “moitas saídas laborais”. Se trata de ‘Seguridade informática’, ‘Operacións básicas de restaurante e bar’ e ‘Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes’, en los que, además, los asistentes podrán cobrar dietas de desplazamiento, conciliación u otras por una cantidad próxima a los 300 euros.

El curso en materia informática se impartirá entre las 9 y las 14 horas, hasta el 19 de octubre, completando un total de 518 horas, 80 de ellas de prácticas.

El relacionado con la hostelería será de 16 a 21 horas, hasta el 20 de agosto, con 368 horas totales, 80 con prácticas en negocios hosteleros de la comarca.

Finalmente, el del área de jardinería será en horario de mañana, hasta el 8 de octubre, con 548 horas y también 80 de prácticas en empresas de O Salnés.

En los tres cursos se impartirá además formación en prevención de riesgos laborales, inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género. Los interesados pueden escribir enviado sus datos personales, curso y teléfono al correo electrónico javier.pineiro@vilanovadearousa.gal.