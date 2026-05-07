Los jubilados citan a alcaldes para su residencia cooperativa

El colectivo alerta de que crece la población mayor en la comarca y que la mayoría de pensionistas no pueden permitirse un centro privado | Mónica Ferreirós

Los jubilados quieren abrir su propia residencia, ante la falta de concreción de las administraciones. El colectivo de pensionistas Sabia Vella da nuevos pasos en su proyecto para montar una residencia a través de la fórmula de una cooperativa: han incrementado el número de socios interesados hasta los sesenta, ya obtienen asesoramiento en el modelo cooperativo y han comenzado una ronda de contactos con todos los alcaldes de O Salnés.

El presidente de la entidad, de jubilados, José Conde, detallaba ayer que, de momento, hubo reu-niones con la regidora de Meis, Marta Giráldez, y con su homólogo en Cambados, Samuel Lago. Con el resto de alcaldes tienen solicitados próximos encuentros, a fin de “ver la disponibilidad que existe en cada uno de ellos para colaborar y apoyar este proyecto”.

Formación previa

El objetivo es constituir “en próximas fechas” una cooperativa que “lleve a cabo la puesta en funcionamiento en la comarca de O Salnés de una residencia de mayores”, que operaría en régimen de cesión de uso.

El más de medio centenar de interesados en participar en esta sociedad participan ya en unas jornadas técnicas impartidas por dos entidades que asesora y acompaña a diferentes grupos interesados en constituir cooperativas, como son Espazo Coop. y Agrelar. Este acompañamiento continuará “hasta lograr poner en marcha el proyecto”.

Terrenos y nuevos socios

Desde Sabia Vella también estudian estos días “diferentes terrenos e inmuebles que pudieran albergar la futura residencia, para valorar costos y comenzar a negociar la financiación”.

Son conscientes de que será difícil que el proyecto baje de “tres o cuatro millones de euros”, pero están decididos a lanzarse buscando la financiación necesaria a través del crédito bancario y las herramientas cooperativas.

Sabia Vella suma a 60 interesados en un proyecto que busca crédito y suelo y que ya recibe asesoramiento

Por eso, abren sus vías de contacto tanto para quienes deseen ofertar inmuebles o terrenos o quienes quieran sumarse al proyecto, a través del 672 266 435.

En vía muerta

Conde reconoce que se han hecho diferentes anuncios por diferentes administraciones para aumentar las plazas de residencias en O Salnés. “O papel e a televisión aguantan todo”, pero no ven concreción alguna. Tampoco han tenido más noticias del anuncio de la Mancomunidade hecho a finales de 2024 para la creación de una residencia comarcal. Lanzado tras constatarse la preocupación por el cierre del asilo de Cambados, se llegaron a dar algunos detalles y se animó a los alcaldes por si algún ayuntamiento ponía terrenos a disposición para esta idea. Desde entonces, no ha habido más novedades al respecto.

Sin opciones

Ahora, tras estos primeros contactos de Sabia Vella con los regidores, han extraído de momento que el interés sigue siendo que la Xunta asumiese la construcción de una residencia en la comarca. Pero el colectivo de jubilados está cansado de esperar. “Non hai oferta pública e a privada está fóra do noso alcance. Pódese falar de que, en O Salnés, máis do 95% dos xubilados non chegan a mil euros” de prestación, o esta “non sobrepasa o salario mínimo”. Sin embargo, la necesidad de ser atendidos, crece en una población cada vez más longeva.

De los sesenta socios interesados en lanzar la cooperativa, una treintena estaría ya, además, dispuesta a entrar a la residencia. El resto “valémonos por nós mesmos por agora”, pero la necesitarán en algún momento, afirman.

Apartamentos

El modelo final de centro dependerá también de la naturaleza de la compra: podría plantearse desde cero en el caso de adquirir un terreno, o bien adaptar un centro hotelero preexistente, por ejemplo.

En cualquier caso, piensan en impulsar también “miniapartamentos, para dúas persoas, ben matrimonios, parellas ou amigos” que puedan compartir una de estas estancias. El resto de servicios serían comunitarios, como “lavandería, cociña, sala de estar, comedor, dispensario” y demás instalaciones ideadas.

El modelo cooperativo sigue creciendo en la comarca, al tiempo que se diversifica. Si hace años entró con fuerza en el sector vitivinícola, actualmente se amplía con la introducción de modelos nuevos, como las comunidades energéticas, siendo la de A Illa de Arousa uno de los ejemplos más arraigados.