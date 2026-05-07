La Mancomunidade presenta a Turismo de Galicia un plan de desestacionalización

Guinarte, Merelles, Castro y Aspérez, durante la reunión | cedida

La Mancomunidade de O Salnés presentó a Turismo de Galicia un proyecto estratégico que pretende avanzar en la desestacionalización de la comarca. Entre las líneas incluidas en la propuesta destacan el desarrollo de productos como ‘Salnés Slow Business’, enfocado al turismo profesional y experiencial; la potenciación de la oferta ‘pet friendly’, fomentando servicios y experiencias que admitan mascotas; el impulso de las variantes del Camino de Santiago por la comarca; así como la apertura a nuevos mercados internacionales, prestando especial atención al turismo chino como segmento emergente de gran potencial.

Así lo indican desde el ente supramunicipal, desde donde añaden que el proyecto contempla también acciones de promoción y comercialización en ferias especializadas, campañas de marketing digital apoyadas en herramientas de big data turístico y nuevas estrategias de comunicación destinadas a fortalecer el posicionamiento de O Salnés en mercados nacionales e internacionales.

Datos de 2024

Según los datos incluidos en la memoria técnica presentada, la comarca registró durante 2024 más de 1,7 millones de turistas únicos y un impacto económico estimado cercano a los 496 millones de euros, “confirmando el peso estratégico que el turismo tiene actualmente para la economía local”, valoran.

En la reunión con la entidad autonómica participaron el presidente de la Mancomunidade, David Castro, acompañado por el gerente de la entidad; Ramón Guinarte, y el delegado de Turismo, José Aspérez, junto al director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles.

La cita sirvió para presentar este proyecto estratégico orientado a la desestacionalización turística y a la futura firma de un convenio de colaboración con la Xunta.

Durante el encuentro se puso en valor la “extraordinaria evolución turística experimentada por la comarca de O Salnés a lo largo de las dos últimas décadas, consolidándose como uno de los destinos más relevantes del norte de España y como uno de los principales motores turísticos de Galicia”, valoran desde el organismo comarcal.

Más de 60.000 plazas

“La comarca ha pasado de ser un destino eminentemente estacional a convertirse en un territorio con capacidad de atracción turística durante buena parte del año, gracias a la diversificación de su oferta, la profesionalización del sector y el crecimiento continuo de infraestructuras y servicios turísticos”, indican.

Este territorio cuenta con más de 60.000 plazas turísticas, entre alojamientos reglados y viviendas de uso turístico, una cifra que “refleja la magnitud del destino y, al mismo tiempo, la necesidad de trabajar de manera estratégica para garantizar niveles óptimos de ocupación más allá de la temporada alta”.