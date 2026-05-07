Giráldez ve inviable que el parque acuático pueda abrir este verano debido al estado de la obra

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, se refirió ayer al proyecto en marcha de parque acuático. Preguntada sobre el particular, y aunque la empresa había situado hace unos meses la apertura para este verano, el estado actual de las obras lleva a la regidora a indicar que es prácticamente inviable que pueda terminarse para entonces.

Ayer este Diario consultó a representantes del fondo de inversión suizo Alcral AG que adquirió el proyecto en 2024, pero no fue posible obtener más detalles sobre el estado de la obra, en marcha, pero a menor ritmo que hace unos meses, valoran fuentes municipales.