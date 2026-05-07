Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Giráldez ve inviable que el parque acuático pueda abrir este verano debido al estado de la obra

B. Y. O Salnés
07/05/2026 06:40
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez,  se refirió ayer al proyecto en marcha de parque acuático.  Preguntada sobre el particular, y aunque la empresa había situado hace unos meses la apertura para este verano, el estado actual de las obras lleva a la regidora a indicar que es prácticamente inviable que pueda terminarse para entonces. 

Ayer este Diario consultó a representantes del fondo de inversión suizo Alcral AG que adquirió el proyecto en 2024, pero no fue posible obtener más detalles sobre el estado de la obra, en marcha, pero a menor ritmo que hace unos meses, valoran fuentes municipales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620