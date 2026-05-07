Estos son los dos artistas que actuarán junto a Omar Montes en Meaño

Artistas confirmados para el domingo 26 de julio en el Festival Son do Mar | cedida

El Festival Son do Mar de Meaño anunció hoy dos nuevos artistas para sumar al cartel del 26 de julio, el día extra en el que ya se había anunciado la actuación de Omar Montes. Desde la organización señalan que en esta misma jornada también se subirán al escenario Reality y Lauta.

Gonzalo Fernández Benito, conocido artísticamente como Reality, es un rapero y artista urbano español originario de Carabanchel, Madrid.

“É un artista que esta sendo viral en redes sociales, sobre todo en TikTok, pola súa canción, ‘Por si muero mañana’, un tema que está rompendo mediaticamente, viral, sobre todo na xuventude”, “que non deixa de cantalo”, valoran desde la producción.

El argentino de Mar de Plata, Lauta es, por su parte, un artista urbano de los más seguidos y conocidos de toda América y cuyos temas tienen una importante repercusión en España. “Lauta está consolidado como un referente do pop urbano arxentino en 2026, destacando polo seu éxito masivo ‘Puñaladas’ , que lidera os rankings de Spotify Argentina, Uruguay, Chile, Perú, e acumulando máis de corenta millóns de reproducións”. “O seu estilo, centrado na cumbia pop, ten un grande impacto en Latinoamérica e empeza a telo en España”, añaden desde el Son do Mar.

Las entradas para el día 26 ya están a la venta, a un precio de salida de 30 euros, que se irá incrementando. Hay abonos para los días 24 y 26, que también subirán de precio.