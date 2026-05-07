Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Estos son los dos artistas que actuarán junto a Omar Montes en Meaño

El Son do Mar suma para el día 26 a Reality y Lauta

Redacción
07/05/2026 19:41
Artistas confirmados para el domingo 26 de julio en el Festival Son do Mar
Artistas confirmados para el domingo 26 de julio en el Festival Son do Mar
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Festival Son do Mar de Meaño anunció hoy dos nuevos artistas para sumar al cartel del 26 de julio, el día extra en el que ya se había anunciado la actuación de Omar Montes. Desde la organización señalan que en esta misma jornada también se subirán al escenario Reality y Lauta.

Gonzalo Fernández Benito, conocido artísticamente como Reality, es un rapero y artista urbano español originario de Carabanchel, Madrid.

“É un artista que esta sendo viral en redes sociales, sobre todo en TikTok, pola súa canción, ‘Por si muero mañana’, un tema que está rompendo mediaticamente, viral, sobre todo na xuventude”, “que non deixa  de cantalo”, valoran desde la producción.

El argentino de Mar de Plata, Lauta es, por su parte, un artista urbano de los más seguidos y conocidos de toda América y cuyos temas tienen una importante repercusión en España. “Lauta está consolidado como un referente do pop urbano arxentino en 2026, destacando polo seu éxito masivo ‘Puñaladas’ , que lidera os rankings de Spotify Argentina, Uruguay, Chile, Perú, e acumulando máis de corenta millóns de reproducións”. “O seu estilo, centrado na cumbia pop, ten un grande impacto en Latinoamérica e empeza a telo en España”, añaden desde el Son do Mar.

Las entradas para el día 26 ya están a la venta, a un precio de salida de 30 euros, que se irá incrementando. Hay abonos para los días 24 y 26, que también subirán de precio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620