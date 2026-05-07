Barrantes, en un apellido en Filipinas
El Concello de Ribadumia recibió la visita de Salvador y Ketchie Barrantes, hermanos de origen filipino que quisieron acercarse al municipio arousano interesados por su vinculación con el topónimo de esta parroquia ribadumiense,
"Durante a súa estancia, tiveron ocasión de coñecer de primeira man a realidade do concello de Ribadumia, así como aspectos destacados da súa cultura, patrimonio e tradicións, con especial atención á parroquia de Barrantes", valoran desde la entidad local.
También destacan "a súa traxectoria familiar ligada ao servizo público: o seu bisavó, Pablo Barrantes, foi o primeiro alcalde de Alangalang (Leyte), mantendo na actualidade esta vinculación a través de Ketchie Barrantes, activo na política local do seu municipio".
Agradecimiento
Finalmente, desde el Ayuntamiento agradecieron la visita, que, valoran, "contribúe a fortalecer os vínculos culturais e históricos entre territorios". También quisieron destacar y agradecer el papel de Anxo Varela, "pola súa colaboración para facer posible este encontro".