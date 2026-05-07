Diario de Arousa

Ribadumia

Barrantes, en un apellido en Filipinas

B. Y. O Salnés
07/05/2026 20:57
Un momento de la recepción, con presencia del alcalde, David Castro
| cedida
El Concello de Ribadumia recibió la visita de Salvador y Ketchie Barrantes, hermanos de origen filipino que quisieron acercarse al municipio arousano interesados por su vinculación con el topónimo de esta parroquia ribadumiense,

"Durante a súa estancia, tiveron ocasión de coñecer de primeira man a realidade do concello de Ribadumia, así como aspectos destacados da súa cultura, patrimonio e tradicións, con especial atención á parroquia de Barrantes", valoran desde la entidad local.

También destacan "a súa traxectoria familiar ligada ao servizo público: o seu bisavó, Pablo Barrantes, foi o primeiro alcalde de Alangalang (Leyte), mantendo na actualidade esta vinculación a través de Ketchie Barrantes, activo na política local do seu municipio".

Agradecimiento

Finalmente, desde el Ayuntamiento agradecieron la visita, que, valoran, "contribúe a fortalecer os vínculos culturais e históricos entre territorios". También quisieron destacar y agradecer el papel de Anxo Varela, "pola súa colaboración para facer posible este encontro".

