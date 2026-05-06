Un accidente con vuelco deja un conductor herido en Ribadumia

Estado de los vehículos que sufrieron daños | cedida

Las emergencias atendieron hoy un aparatoso accidente de tráfico en la EP-9305, en el lugar de O Freixo, Ribadumia. Ocurrió hacia las 11 horas, resultando volcado un vehículo y provocando también daños en otros.

El conductor herido, de unos 52 años y vecino de Ribadumia, tuvo que ser socorrido por los Bombeiros do Salnés para salir del interior del coche y fue evacuado al Hospital do Salnés aquejado de dolor torácico, lumbar y cervical.

Participaron en la intervención Emerxencias Cambados, Bomberos de Salnes, Protección Civil de Ribadumia, Urxencias Sanitarias-061, personal médico del centro de salud de Ribadumia, Guardia Civil de Trafico y Atestados.