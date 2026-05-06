Meis pide un informe a Areeiro tras caer un magnolio en Parga como garantía de seguridad en la Romería das Letras

La presentación de la cita fue esta mañana | D. A.

El Concello de Meis está pendiente de un informe de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro sobre el estado de los árboles de gran porte de la finca de Parga. Tras el desplome de un magnolio que estaba enfermo, el gobierno de Marta Giráldez encargó este informe de cara a garantizar la seguridad en la celebración de la próximas Romería das Letras, que se presentó hoy y tendrá lugar el día 16 en esta finca municipal.

El Concello ejecutará labores de desbroce, limpieza y aseguramiento del entorno y quieren la opinión de los técnicos sobre la salud y estado de los árboles, por si recomiendan podas o talas, para prevenir riesgos.

El programa

La Romería das Letras del Día 16 en Parga arrancará a las 11:30. Habrá puestos de comida, juegos populares y otros de madera, obra de Isidoro Dios; así como animación por el CD Mosteiro. A las 13 horas actuarán las Pandereteiras de Nogueira y media hora más tarde el Grupo Folk Os Druídas.

A las siete de la tarde será turno de las Mulleres Rurais Os Pazos de Paradela; a las 19:30 horas, de las Cantareiras Madialeva, y a las 20:30 actuará Festicultores.

La cantina será gestionada por el CD Mosteiro y el Concello habilitará espacios para quienes quieran llevar alimentos de sus casas y realizar allí una comida campestre.