Diario de Arousa

A Illa

A Illa obtiene 72.000 euros para restaurar el pinar de O Cabodeiro

Se colocarán pilotes de madera para frenar la erosión del mar

Beni Yáñez
06/05/2026 17:47
Una vista de la zona a rehabilitar
| G. S.
El Concello de A Illa de Arousa ejecutará una restauración del pinar de O Cabodeiro, proyecto para el que ha obtenido 72.593,14 euros a través de una subvención de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia.

La actuación tiene como objetivo principal frenar la erosión costera que el mar está provocando en este pinar, “un espazo de recreo e de gran valor ambiental e paisaxístico para a veciñanza e os visitantes da Illa”, valoran desde el Ayuntamiento insular.

 Para eso, se instalarán pilotes de madera de entre 25 y 30 centímetros de diámetro que actuarán como pantalla protectora frente al avance de las aguas, “unha solución baseada na natureza que garante o mínimo impacto visual e a máxima integración no contorno litoral”, añaden.

La subvención

La ayuda, concedida al amparo del programa Galicia Refuxio Climático, cubre el 80% del costo total subvencionable y deberá ejecutarse antes de 20 de noviembre de 2026.

Los fondos que financian esta actuación proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, en el marco del programa estatal PIMA Adapta Refuxios Climáticos, y son gestionados por la Xunta de Galicia a través de su Consellería de Medio Ambiente.

El alcalde, Luis Arosa, valoró a este respecto que  la actuación “é unha obra moi esperada e moi necesaria. O Cabodeiro é un dos espazos máis queridos polos veciños e veciñas de A Illa, e o mar leva anos gañándolle terreo ao piñeiral. Non podíamos cruzar os brazos”.

Así, añade, “traballamos con tempo, tiñamos o proxecto listo e os permisos en regra, e iso permitiunos ser dos primeiros en conseguir esta axuda. Agora toca executar e devolver este espazo a A Illa na súa mellor versión”, concluyó el socialista.

