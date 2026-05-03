La Carreira de Camas innova en su vigésima edición con crono y semifinales para más diversión en Meaño
Os Ancazos, Os Circadianos y Os Rompecolchóns se suben al podio de esta singular prueba en la localidad
Meaño celebró hoy la vigésima edición de la Carreira de Camnas, una singular prueba que llenó de público el entorno de la Casa do Concello y que innovó para festejar este aniversario con número tan redondo. Por primera vez se introdujeron semifinales, para que, de ese modo, la competición se alargase en el tiempo y se pudiesen vivir más momentos divertidos para disfrute de los participantes y de los curiosos.
Según indicaron desde la organización, la prueba, desarrollada a partir de las siete de la tarde, concentró a entre 4.000 y 5.000 personas en el centro del municipio. En total, corrieron seis camas, el número máximo establecido. Pero la dinámica fue diferente a la de otros años.
Primero, tuvo lugar una prueba contrarreloj. De esta forma, cada cama realizó un recorrido de forma individual al circuito, fijando un tiempo.
A semifinales
El primero, tercer y quinto clasificados corrieron entonces la primera semifinal, disputando la siguiente el segundo, cuarto y sexto clasificados en la crono.
De esta fase se estableció quién correría la final: los dos mejores bólidos de cada grupo, como así ocurrió.
La gran final incluyó entonces en competición a cuatro camas, completando el podio. En primera posición quedó el vehículo bautizado como Os Ancazos, con Matías y Fran a los mandos. De segundos quedaron Os Circadianos, con Miguel y Diego, mientras que terceros fueron Os Rompecolchóns 2.0, con Andrés y Óscar.
“Foi unha edición especial” en la que se buscó más tiempo y disfrute de los asistentes, en una jornada que, finalmente, y pese a la amenaza de mal tiempo que empañó o directamente canceló otras fiestas del entorno —como la de la bici de Cambados—, sí respetó esta singular celebración meañesa.