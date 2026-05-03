La Carreira de Camas innova en su vigésima edición con crono y semifinales para más diversión en Meaño

La jornada congregó a entre 4.000 y 5.000 personas en el entorno del Consistorio, según la organización | Mónica Ferreirós

Meaño celebró hoy la vigésima edición de la Carreira de Camnas, una singular prueba que llenó de público el entorno de la Casa do Concello y que innovó para festejar este aniversario con número tan redondo. Por primera vez se introdujeron semifinales, para que, de ese modo, la competición se alargase en el tiempo y se pudiesen vivir más momentos divertidos para disfrute de los participantes y de los curiosos.

Según indicaron desde la organización, la prueba, desarrollada a partir de las siete de la tarde, concentró a entre 4.000 y 5.000 personas en el centro del municipio. En total, corrieron seis camas, el número máximo establecido. Pero la dinámica fue diferente a la de otros años.

Primero, tuvo lugar una prueba contrarreloj. De esta forma, cada cama realizó un recorrido de forma individual al circuito, fijando un tiempo.

A semifinales

El primero, tercer y quinto clasificados corrieron entonces la primera semifinal, disputando la siguiente el segundo, cuarto y sexto clasificados en la crono.

De esta fase se estableció quién correría la final: los dos mejores bólidos de cada grupo, como así ocurrió.

La gran final incluyó entonces en competición a cuatro camas, completando el podio. En primera posición quedó el vehículo bautizado como Os Ancazos, con Matías y Fran a los mandos. De segundos quedaron Os Circadianos, con Miguel y Diego, mientras que terceros fueron Os Rompecolchóns 2.0, con Andrés y Óscar.

“Foi unha edición especial” en la que se buscó más tiempo y disfrute de los asistentes, en una jornada que, finalmente, y pese a la amenaza de mal tiempo que empañó o directamente canceló otras fiestas del entorno —como la de la bici de Cambados—, sí respetó esta singular celebración meañesa.