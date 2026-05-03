Dena-Mita celebrará este mes su VI Concentración Motera con dos días de actividades

El alcalde, Carlos Viéitez, apoyó al colectivo en la presentación del evento | cedida

La peña motera Dena-Mita celebrará la que es ya sexta edición de su concentración de motos. Será este mes de mayo, el fin de semana del viernes 22 y sábado 23, dos jornadas de actividades que prometen atraer a decenas de amantes de las dos ruedas, como en ediciones precedentes.

El alcalde, Carlos Viéitez, participó en la presentación del programa, junto a miembros del colectivo.

El programa

El viernes 22, la relación de citas se inicia a las 20 horas, con música y apertura de puertas en el recinto festivo, en As Cachizas, Dena. A las 22:30 habrá stunt o espectáculo de exhibiciones, con Jaque Stunt y NH Pina. Una hora más tarde saldrá la primera de las rutas. A medianoche habrá verbena con La Última Legión y Paco Vulkano.

Ya el sábado 23, a las 12:30 volverá un show de stunt con Paulo Martinho Freestyle. A las 13:30 será la comida de confraternidad, seguida por ruta por la comarca.

A las 20 horas habrá juegos moteros con premios, seguidos de dos nuevas sesiones de stunt. A medioanoche regresará la música con Tributo a AC/DC (Eisi Disi) y DJ Matrek, en una fiesta que acabará ya el domingo de madrugada.

La organización indica que habrá zona de acampada gratuita.