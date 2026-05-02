El BNG lleva una protesta ante el centro de salud para pedir más personal
Reclaman la cobertura a jornada completa de una baja, situación que, denuncian, alarga las listas de espera
El BNG de Meaño convocó hoy una protesta en demanda de mejoras en la atención primaria en el centro de salud de este municipio saliniense. Fue a mediodía, ante el edificio sanitario, lamentando “listas de agarda de ata trinta días para poder ser atendidas e atendidos por un facultativo”.
“A veciñanza non se conforma con parches que substitúen soamente unhas horas ao médico de baixa nin coas longas listas de espera”, valoraron desde la formación nacionalista.
En concreto, reclaman “a cobertura inmediata da baixa do médico a xornada completa, unha situación que está a provocar unha importante sobrecarga na axenda da outra facultativa do centro”.
“Falta de médicos”
“A falta de médicos en Meaño fai que moitos veciños e veciñas teñan que recorrer á sanidade privada para poder seren atendidos e atendidas”, añadieron con motivo de este acto reivindicativo.
La diputada autonómica del BNG Montse Prado también participó en la protesta y habló de una situación generalizada: “A situación da sanidade pública en Galiza non fai máis que empeorar, consecuencia da estratexia do PP de deterioro para que a privada teña máis e máis beneficio”.
“Durante anos fomos vendo o deterioro da Sanidade Pública que goberno da Xunta do PP ocasiona coas súas políticas privatizadoras”, añadieron desde el Bloque.
“Dende o BNG de Meaño seguiremos denunciando públicamente a situación no noso concello e solicitando a cobertura a tempo completo dos facultativos que están de baixa”.