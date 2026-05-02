A Illa recuperará en breve el servicio de bicicletas, retirado en invierno por falta de uso

Luis Arosa y Rosi Viana con unos de estos vehículos | Gonzalo Salgado

La localidad de A Illa de Arousa recuperará en breve el servicio de alquiler de bicicletas. El alcalde, Luis Arosa, confirma que este parque móvil estuvo retirado durante los meses de invierno. Así lo decidió el gobierno local al comprobar que durante esta época, prácticamente nadie hace uso de él.

Así se pudo cotejar a través de la aplicación informática que permite el funcionamiento del sistema. Las bicis son utilizadas por vecinos y turistas especialmente en verano, así que el Concello decidió retirarlas y resguardarlas durante el invierno para evitar un rápido deterioro a causa de los temporales y la falta de uso. Ahora, a las puertas de la temporada alta, el Concello procederá a su reinstalación en próximas fechas.

Críticas populares

Desde la oposición, el Partido Popular lamentó el estado actual del servicio de bicicletas de alquiler tras su implantación hace unos años: “Case catro anos despois da súa inauguración o que temos son miles de euros convertidos en chatarra”, valoraron.

A mayores, la entidad local trabaja en la elaboración de un pliego para plantear la reformulación del servicio de autocar implantado en verano como alternativa de movilidad.

Fuentes municipales confirman que se está valorando la sustitución del autobús por un tren turístico, aunque todavía quedan detalles por cerrar y definir. En cualquier caso, es una idea sobre la mesa en la que se trabaja y que podría presentarse en las próximas fechas.