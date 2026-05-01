Ribadumia amplía la edad de sus servicios de conciliación

La medida se debatirá en el Pleno de la próxima semana | G. Salgado

El gobierno local de Ribadumia llevará al próximo Pleno ordinario, previsto para el 7 de mayo, una propuesta de modificación del reglamento del servicio de la Escuela de Ocio y de la Escuela de Verano con el objetivo de ampliar su cobertura y dar cabida a la franja de edad comprendida entre los 12 y los 14 años.

Así lo trasladaron hoy desde el equipo que preside David Castro, desde donde valoran que “esta iniciativa responde ás peticións trasladadas por numerosas familias do municipio, que demandaban a continuidade deste servizo máis alá das idades actualmente establecidas”.

“A ampliación do servizo enmárcase na aposta decidida do Concello de Ribadumia polos recursos de conciliación da vida laboral e familiar, fundamentais para facilitar o día a día das familias”, añaden, Así, subrayan el “incremento constante no número de persoas usuarias que se vén rexistrando ano tras ano, un indicador claro do alto grao de satisfacción e da utilidade deste servizo”, concluyen en un comunicado.