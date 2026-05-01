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Vilanova

El Concello de Vilanova renueva su apoyo al Festivalle para realizar una quinta edición

Redacción
01/05/2026 19:35
Directivos, reunidos con el alcalde
Directivos, reunidos con el alcalde
| Amigos de Valle-Inclán
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El Concello de Vilanova de Arousa renovó su compromiso de colaboración con la asociación Amigos de Valle-Inclán, para la realización de una nueva edición del Festivalle.

Se trata del festival que cada verano ensalza la figura del dramaturgo vilanovés y que alcanzará ya la quinta edición, reafirmando su consolidación.  Desde la directiva del colectivo cultural indican que “hemos tenido una reunión con Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, en la que se ha comprometido a apoyar la quinta edición del  Festivalle y a seguir colaborando para su éxito”.

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