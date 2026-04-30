Vilanova completa un primer tramo de senda en A Braña y anuncia una nueva fase

Las autoridades, durante una visita al entorno | cedida

El Concello de Vilanova y la Diputación de Pontevedra dan por concluida una primera fase de mejora de la senda peatonal en la zona de A Braña, en As Sinas. El regidor Gonzalo Durán, así como los diputados provinciales Belén Cachafeiro y Javier Tourís visitaron hoy la zona para dar cuenta de esta mejora.

El también teniente de alcalde vilanovés adelantó, además, que, una vez completados estos primeros 500 metros, habrá una segunda fase, con intención de dar continuidad a esta senda peatonal hasta el barrio de San Pedro. Se conectará así con zona de paseo por el borde costero el acceso al centro urbano con este barrio tradicional al pie de una concurrida zona de playas.

Avance

Durán destacó que la obra fue bien valorada por los vecinos e indicó que, debido a la estrechez de la acera preexistente, apenas se utilizaba la que discurría más próxima a la costa.

Ahora, “se ganó hasta el último milímetro que permitió Costas”, completando un tramo de paseo peatonal lo más ancho posible y pegado a la zona litoral.

“Es un cambio importante”, valoró la diputada de Infraestructuras, que destacó el empeño del Concello vilanovés por seguir sacando proyectos de este tipo adelante y el apoyo de la Diputación a estas y otras actuaciones en marcha en la localidad.