Ribadumia, Meis y Meaño mejoran el alumbrado en una acción comarcal

Un operario realiza operaciones en un poste de tendido Gonzalo Salgado

La Mancomunidade de O Salnés impulsa un proyecto de mejora energética y de la iluminación en tres municipios de la comarca. Con tal motivo se acaba de adjudicar un contrato que incluye la mejora, reforma y ampliación del alumbrado público en las localidades de Ribadumia, Meis y Meaño, con un presupuesto de 39.639 euros, en favor de la empresa mercantil Tecnología Gallega de Mantenimiento y Servicios SL.

El proyecto, tramitado a través de un contrato menor en el que, además, concurrieron tres ofertas, supondrá actuaciones de instalación de nuevos equipos de alumbrado y cuenta con financiación de fondos europeos, vinculados al llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Actuaciones

El plazo máximo de ejecución, una vez iniciados los trabajos, es de 45 días. Al detalle, se procederá a la renovación y adaptación de líneas eléctricas, la instalación y sustitución de luminarias, la colocación de nuevos apoyos y columnas, la reforma o adecuación de cuadros de mando y protección, así como la ejecución de acometidas y puesta en marcha de cuantas acciones se precisen para la puesta en marcha y adaptación a la normativa vigente.