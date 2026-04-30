Ribadumia, Meis y Meaño mejoran el alumbrado en una acción comarcal
La Mancomunidade de O Salnés impulsa un proyecto de mejora energética y de la iluminación en tres municipios de la comarca. Con tal motivo se acaba de adjudicar un contrato que incluye la mejora, reforma y ampliación del alumbrado público en las localidades de Ribadumia, Meis y Meaño, con un presupuesto de 39.639 euros, en favor de la empresa mercantil Tecnología Gallega de Mantenimiento y Servicios SL.
El proyecto, tramitado a través de un contrato menor en el que, además, concurrieron tres ofertas, supondrá actuaciones de instalación de nuevos equipos de alumbrado y cuenta con financiación de fondos europeos, vinculados al llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Actuaciones
El plazo máximo de ejecución, una vez iniciados los trabajos, es de 45 días. Al detalle, se procederá a la renovación y adaptación de líneas eléctricas, la instalación y sustitución de luminarias, la colocación de nuevos apoyos y columnas, la reforma o adecuación de cuadros de mando y protección, así como la ejecución de acometidas y puesta en marcha de cuantas acciones se precisen para la puesta en marcha y adaptación a la normativa vigente.
Meis saca a contratación el suministro eléctrico de los edificios y servicios municipales
Por su parte, el Ayuntamiento de Meis lanzó en fechas recientes el proceso de contratación del suministro de energía eléctrica para los distintos servicios, edificios, dependencias e instalaciones de alumbrado público del Concello.
Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 13 de mayo para presentar sus ofertas a este contrato, que cuenta con un presupuesto base de licitación sin impuestos de 290.779,03 euros, pero con un valor estimado del contrato de 1.221.271,92 euros.
El contrato tendrá una duración de un año desde su formalización, pero también será prorrogable por periodos anuales, hasta un máximo de cuatro años, de ahí el valor estimado del total del contrato ahora en pleno procedimiento de licitación. Este contrato incluirá edificios como el Ayuntamiento, casas de cultura, mercados, recintos escolares, alumbrado público, abastecimientos y demás servicios de titularidad municipal.