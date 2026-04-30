Leti da Taberna será la pregonera de una Festa do Tinto que renueva su plan de seguridad

El primer adelanto del programa tuvo lugar hoy en la Casa Consistorial | Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia presentó hoy la LIII edición de su Festa do Viño Tinto Barrantes e Variedades Autóctonas, una edición que tendrá a la humorista Leti da Taberna como pregonera y que innova en varios aspectos, entre ellos, con la instauración de un nuevo plan de seguridad.

Así lo avanzó el alcalde, David Castro, durante una presentación que contó con el apoyo de la Xunta, en la persona del delegado territorial, Agustín Reguera, y de la Diputación, con el diputado Javier Tourís. El regidor también indicó que sigue adelante el procedimiento para intentar la regularización del vino Barrantes y permitir su venta en canales oficiales.

Última añada

De esta forma, Castro detalló que la presente añada será la última que será incluida para los estudios previos a los informes necesarios para la inclusión de estas variedades tintas en el registro vinícola de Galicia. Es un paso esperado, largo, pero “que cada vez está máis preto”, valoró el primer edil.

Un centenar de vinos

Las previas de la fiesta comenzaron ya, con la apertura de diferentes plazos de inscripción para concursos como el de tapas en la hostelería o el de camisetas del Tinto.

Además, está a punto de comenzar el proceso de elección de los mejores vinos de la pasada campaña. El 8 de mayo arrancarán en el centro social de Barrantes las recogidas de vinos, como siempre, seis botellas de tipo bordelesa por producto. Un panel de 17 catadores, representantes bodegueros y de todas las parroquias, analizarán los vinos presentados a concurso durante las precatas del 13, 14 y 15 de mayo. Desde la organización, Ramón Mouriño explicaba este jueves que siempre acostumbra a presentarse alrededor de un centenar de caldos.

De estas precatas saldrán seleccionados 36 vinos, que avanzarán hasta la final de las catas en el centro social, los días 27 y 28. Los doce vinos que se coronen entonces como los mejores irán a la gran final del propio sábado de la fiesta, ya en junio.

Días grandes

Las citas centrales serán el 4, 5, 6 y 7 de ese próximo mes. No faltarán los ingredientes que ya son tan tradicionales: nuevo cartel de Pepe Noya, con alusión este año al grupo de gaitas Os Carballeiras; ni la Andaina Solidaria del domingo, esta vez en favor de BATA, ni los showcookings, ni, por supuesto, la música. Hoy hicieron un avance del cartel, todavía por cerrar, incluyendo algunas de las actuaciones centrales.

El jueves 4 actuarán Festicultores y A Mecánica; el viernes 5, una ”verbena sinfónica” incluirá la actuación de Antonio Barros y la Agrupación Músico-Cultural, además de Olimpus y América de Vigo. El sábado, habrá actuación tributo, además de Capitol y Aché. Añoranza, M-80 y Panorama cerrarán el cartel en la jornada dominical de clausura del evento.

Las entradas, numeradas, para la comida central del sábado, de unos 900 comensales, ya pueden retirarse, en el Concello.