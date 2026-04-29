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Ribadumia

Ribadumia calienta motores para la LIII Festa do Tinto con su concurso de camisetas

El certamen repartirá 350 euros en premios y abre el plazo de presentación de creaciones

Beni Yáñez
29/04/2026 19:28
El jurado del año pasado, calificando los diseños presentados
| cedida
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El Concello de Ribadumia convoca una nueva edición del concurso de camisetas con motivo de la Festa do Tinto, cita festiva que este año alcanzará su LIII edición. El certamen pone en juego 350 euros en premios y el plazo de presentación de diseños está ya abierto, hasta el 22 de mayo, a las 13 horas.

“Este concurso ten como obxectivo promover a creatividade e a identidade festiva a través do deseño gráfico, recoñecendo as propostas máis orixinais, estéticas e representativas da festa”, indican desde el Concello. “Poderán participar todas aquelas peñas formadas por un mínimo de cinco membros que teñan previsto asistir á celebración”.

Los premios

Los ganadores se llevarán 200 euros, 100 euros los segundos y 50 quienes alcancen la tercera posición.

 Los diseños se presentarán impresos en un ejemplar de camiseta, entregándolo en las oficinas municipales dentro del plazo descrito. Con él se entregará un sobre cerrado conteniendo el nombre de la peña, relación de integrantes, teléfono y lema de la camiseta.

El jurado, compuesto por personas vinculadas con la Festa do Tinto y con experiencia en dibujo, fotografía y ámbito cultural, será el encargado de valorar los trabajos presentados, pudiendo rechazar aquellos que no se ajusten al espíritu lúdico y festivo de la celebración

Las bases pueden consultarse en el Concello y su web.

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