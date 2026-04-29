Los Empresarios de A Illa entregan los premios del Día del Padre y lanzan otra campaña

Un momento del sorteo de esta edición | Empresarios de A Illa

La Asociación de Empresarios de A Illa de Arousa procedió estos días al sorteo de su campaña de promoción con motivo de la celebración del Día del Padre. En él pusieron en juego diez vales de compra de 100 euros cada uno.

Además, anuncian que ya está en macha una nueva acción que premiará la fidelidad de sus clientes, con una campaña similar con motivo del Día de la Madre.

Así los clientes que hagan compras de bienes o servicios en locales y negocios adheridos a este colectivo de empresarios entrarán al sorteo de nuevos vales de compra, que redundarán en nuevas operaciones dentro del comercio de proximidad.

De esta forma, las personas interesadas podrán pedir sus rifas para la campaña del Día de la Madre por compras realizadas hasta el 23 de mayo en establecimientos adheridos a la asociación.