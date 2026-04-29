El BNG convoca una protesta ante el centro de salud en favor de la atención primaria
El BNG de Meaño llama a la movilización en una concentración en defensa de una “atención primaria digna”. La cita será este sábado, día 2 de mayo, frente al centro de salud de la localidad, a las 12 del mediodía.
Los nacionalistas meañeses hablan de un “progresivo deterioro da atención sanitaria no centro de saúde de Meaño”, calificando la situación de “moi grave”, con “listas de agarda de ata trinta días para poder ser atendidas e atendidos por un facultativo”.
La portavoz nacionalista, Rosana Domínguez, critica lo que considera un “desmantelamento da sanidade pública” y reclaman a la Consellería de Sanidade “a cobertura inmediata da baixa do médico a xornada completa, unha situación que está a provocar unha importante sobrecarga na axenda da outra facultativa do centro”, señalan en un comunicado.
“A falta de médicos en Meaño fai que moitos veciños e veciñas teñan que recorrer á sanidade privada para poder seren atendidos e atendidas”, afirman.
La concentración en Meaño contará con apoyo y presencia de la diputada del BNG responsable da Área de Sanidad en el Parlamento de Galicia, Montse Prado.