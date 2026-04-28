Ribadumia prepara el cuarto concurso de tapas como prólogo a la Festa do Tinto

Los comensales podrán degustar las creaciones de cada local y puntuarlas | Mónica Ferreirós

El Concello organiza una nueva entrega del ‘Concurso de Tapas e Petiscos en Ribadumia Tapa o Teu Baldón’. Será la cuarta edición, como una forma de prólogo a la LIII Festa do Tinto prevista en junio. Este certamen de tapas se celebrará los días 15, 16 y 17 de mayo y se acaba de abrir el plazo de inscripción para lo locales de hostelería interesados en participar, periodo que se mantendrá activo hasta el 30 de abril.

Hasta entonces, los bares, cafeterías y restaurantes que deseen participar podrán anotarse en las oficinas municipales o en cultura@ribadumia.org.

Atractivo culinario

Además del premio en juego, 200 euros y diploma, esta cita es una forma de fomentar el turismo y también incentivar la actividad económica en la hostelería. Durante los tres días, los locales participantes servirán tapas que mariden con vino tinto de Barrantes o de variedades autóctonas, a un precio por tapa de 2,50 euros.

Los comensales volverán a tener voz y voto para la valoración de las propuestas culinarias presentadas y podrán hacerse el recorrido por todos los negocios participantes, degustando cada elaboración.

Esta deberá incluir el nombre de la propuesta, la relación de ingredientes e indicación de si es apta o no para celiacos.