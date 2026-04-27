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Ribadumia

Somos plantea un plan ribadumiense de apoyo a la reforestación en fajas de seguridad

Redacción
27/04/2026 18:29
Sergio Soutelo concejal de Somos Ribadumia
Sergio Soutelo concejal de Somos Ribadumia
cedida
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La formación Somos Ribadumia propone el establecimiento de un plan local de apoyo a la reforestación de las franjas de seguridad. Quieren que se establezca un programa de apoyo con líneas económicas y asesoramiento para favorecer la repoblación de estas zonas forestales con especies arbóreas autóctonas.

Además, la idea pasa también por “crear unha mesa especial para a prevención de incendios forestais,  composta pola parte técnica que designe o goberno local e por representantes de todos os partidos políticos con representación na Corporación”. El objetivo es “elaborar e trasladar para a súa aprobación en Pleno” este citado plan.

Mesa local

Posteriormente, la mesa sumaría a sus funciones “elaborar un informe anual cos avances, custes e superficies tratadas, e de ser o caso as propostas de cambios ou axustes necesarias para que o plan cumpra a súa función,  e presentarse no último Pleno ordinario de cada ano”.

A mayores, quieren lanzar una campaña informativa para los vecinos, así como instar al Concello a estudiar la posibilidad de establecer convenios con la Xunta, para colaborar entre administraciones y, así, “optimizar recursos e ampliar o alcance das actuacións”.

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