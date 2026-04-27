Los cineclubs de A Illa y de Vilagarcía reciben nuevos apoyos de la Xunta para su programación

Una proyección de Entrecortiñas, en el auditorio isleño | cedida

El Consello da Xunta de Galicia aprobó hoy el nuevo convenio de colaboración con la Federación de Cineclubes de Galicia para el desarrollo hasta noviembre de este año de una programación cinematográfica que llegará a trece localidades gallegas a través de las pantallas de los cineclubs asociados. Entre los beneficiarios se encuentran tanto el de A Illa ; Entrecortiñas, como el de Vilagarcía, Ádega.

Con una dotación de 60.000 euros, entre las acciones apoyadas destaca la organización de trece ciclos y seis semanas de cine, además de la tercera edición del Programa Filmoteca, por el que la cinemateca de la Xunta extenderá una antología de su cartelera fuera de su sede en la ciudad de A Coruña.

En este último caso, el objetivo es continuar descentralizando la actividad de exhibición que se desarrolla en la sala de proyecciones José Sellier mediante una programación que llegará inicialmente este año a nueve municipios: A Illa de Arousa, Bueu, Cangas de Morrazo, Lugo, O Carballiño, Ourense, Pontevedra, Tui y Vilagarcía de Arousa.

“O Programa Filmoteca ofrécelle ao público destas poboacións unha escolma representativa da carteleira ofrecida en A Coruña durante o último ano, con especial atención á produción galega máis recente, para a cal se reserva o 20 % das proxeccións”, explican desde el gobierno gallego. El objetivo último es “garantir e fomentar a estabilidade e a calidade dunha carteleira cinematográfica descentralizada e á marxe dos circuítos comerciais”, así como “difundir de xeito destacado a produción audiovisual galega e contribuír á creación de públicos”, destacan desde la administración autonómica.