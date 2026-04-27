El Gobierno ultima la esperada exención de cuotas a la Seguridad Social del marisqueo durante los paros

Trabajadores del sector en aguas de O Esteiro, en Vilanova de Arousa | Gonzalo Salgado

El sector marisquero de Arousa celebra la intención del Gobierno central de eximir del pago de las cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores del sector, durante los periodos de paralización de la actividad. Era una vieja demanda para la que se intensificaron los contactos en los últimos meses, debido a la importante crisis que pone en cuestión incluso el futuro de la profesión.

En cofradías como la de Vilanova celebraban hoy la medida, mientras, a nivel político, los socialistas aprovechan el movimiento para cargar contra los populares en la Xunta y también a nivel estatal.

Reacciones

El patrón mayor de Vilanova, Rosalino Díaz, indicó que la medida se les anunció durante una reunión con el delegado y el subdelegado del Gobierno, si bien insistiendo en que todavía es necesario conseguir la aprobación de esta acción. Justamente, el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, situó a este respecto el foco en el papel del Partido Popular durante la tramitación del texto legal que permitirá aplicar esta medida. Del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que “ten nas súas mans que Feijóo aprobe no Congreso esta lei”, añadiendo que esperan que “o Partido Popular non intente boicotear tamén esta lei”.

Se trata de un proyecto de ley de medidas urgentes para paliar los daños causados por los temporales y que deberá enfrentar debate parlamentario.

La medida

La suspensión del pago de cuotas a la Seguridad Social durante los periodos de paralización de la actividad mantendría, en todo caso, el tiempo como cotizado a todos los efectos, incluidas las prestaciones de jubilación, incapacidad o supervivencia.

Los socialistas también evidencian la importante contracción del sector. Besteiro recordó que “pasamos de cifras de nove mil profesionais traballando no marisqueo a estar agora arredor dos tres mil e poucos. E deses tres mil e poucos, o 75% son mulleres”. Añadió que el proyecto de ley tiene “unha intencionalidade política evidente”, la de proteger a un sector que, en poco más de una década, perdió a dos de cada tres trabajadoras.

Finalmente, desde el PSOE presumieron de gestión al indicar que la medida “chega tras as reunións mantidas co sector en Cabo de Cruz, onde se trasladou ao Goberno a necesidade de adaptar o sistema á situación provocada polos temporais e polos períodos nos que non se pode traballar”.

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, destacó el trabajo realizado en las últimas semanas con sector y con el Gobierno: “Viñemos traballar sobre un problema real que tiña o sector e hoxe presentamos o resultado dese traballo e do compromiso adquirido”. También el regidor de A Illa, Luis Arosa, destacó las gestiones hechas, trasladando hace unas semanas el problema al delegado del Gobierno. “É unha medida de xustiza para miles de traballadoras que viron caer os seus ingresos por causas alleas á súa vontade”, declaró el primer edil insular.