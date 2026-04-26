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O Salnés

La ‘Primavera de Portas Abertas’ organiza para su XV edición cerca de un centenar de actividades

A. Louro
26/04/2026 20:18
Una visita guiada a una bodega de la comarca en una edición anterior
DA
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La ‘Primavera de Portas Abertas’, que organiza Turismo de Galicia con la colaboración de las asociaciones de las rutas del vino gallegas, llevará durante distintos fines de semana de mayo y junio cerca de un centenar de actividades a las cinco denominación de origen de junio. En total, contará con la participación de 59 bodegas, que abrirán sus puertas para realizar visitas guiadas y gratuitas en el fin de semana de la campaña, además de rutas de senderismo y en barco, catas de vino y maridaje con otros productos y diversos talleres. A ello se sumarán más de una treintena de buses del vino que, con distintas salidas y recorridos, permitirán el desplazamiento con guía.

En el caso de la DO Rías Baixas, contará con 17 bodegas participantes y suma a su programa una docena de actividades, entre bodegas, pazos con viñedos y organizaciones museísticas. Así, además de las visitas a las bodegas y plantaciones, se proponen visitas guiadas como ‘O Cambados de Asorey e Cabanillas’, catas de vinos y de licores gallegos, obradoiros de cocina y fotografía o rutas de senderismo. Además, contará con siete buses del vino. Una importante oferta enoturística que atraerá a numerosos visitantes a las bodegas en el fin de semana del 22 al 24 de mayo.

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