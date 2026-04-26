La ‘Primavera de Portas Abertas’ organiza para su XV edición cerca de un centenar de actividades

Una visita guiada a una bodega de la comarca en una edición anterior DA

La ‘Primavera de Portas Abertas’, que organiza Turismo de Galicia con la colaboración de las asociaciones de las rutas del vino gallegas, llevará durante distintos fines de semana de mayo y junio cerca de un centenar de actividades a las cinco denominación de origen de junio. En total, contará con la participación de 59 bodegas, que abrirán sus puertas para realizar visitas guiadas y gratuitas en el fin de semana de la campaña, además de rutas de senderismo y en barco, catas de vino y maridaje con otros productos y diversos talleres. A ello se sumarán más de una treintena de buses del vino que, con distintas salidas y recorridos, permitirán el desplazamiento con guía.

En el caso de la DO Rías Baixas, contará con 17 bodegas participantes y suma a su programa una docena de actividades, entre bodegas, pazos con viñedos y organizaciones museísticas. Así, además de las visitas a las bodegas y plantaciones, se proponen visitas guiadas como ‘O Cambados de Asorey e Cabanillas’, catas de vinos y de licores gallegos, obradoiros de cocina y fotografía o rutas de senderismo. Además, contará con siete buses del vino. Una importante oferta enoturística que atraerá a numerosos visitantes a las bodegas en el fin de semana del 22 al 24 de mayo.