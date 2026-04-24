Mulleres Salgadas reclama “explicacións” y “control” sobre el despido en la Cofradía

Sede de la Casa do Pescador en Vilanova de Arousa | Mónica Ferreirós

El colectivo Mulleres Salgadas mostró ayer su “preocupación” por el despido conocido esta semana en la Cofradía de Vilanova; un cese disciplinario contra la secretaria del Pósito bajo la acusación de supuesto acoso laboral a otra empleada, próxima al patrón mayor.

La asociación reclama “transparencia” y, aunque reconoce que no le corresponde pronunciarse “sobre un caso xudicializado”, sí subraya que “é imprescindible garantir procedementos transparentes e con todas as garantías”.

Por ello, la entidad solicita “explicacións claras sobre como se instruíu o expediente” de despido disciplinario, “que garantías procesuais se aplicaron e baixo que criterios se tomou esta decisión”.

A mayores, insta a la Consellería do Mar y a la Xunta de Galicia a “exercer o seu papel de control e supervisión”.

“As mulleres do sector non poden quedar desprotexidas ante situacións de opacidade institucional”, destacan. “A opacidade nas confrarías ten xénero. E non pode seguir sendo invisibilizada”.

La secretaria despedida anunció posibles medidas legales mientras desde el Pósito defienden que el despido se avaló en un informe de una empresa de prevención de riesgos.