La Diputación destina más de 300.000 euros para instalaciones deportivas de Ribadumia, Sanxenxo y Pontecesures

El presidente provincial anunció las inversiones Cedida

El presidente de la Diputación, Luis López, anunció ayer la aprobación de más de 300.000 euros a favor de los concellos de Ribadumia, Sanxenxo y Pontecesures en el marco del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.

En el caso de Ribadumia, recibirá una ayuda de cerca de 108.000 euros para la reforma y mejora de los vestuarios y del campo de fútbol de A Bouza, en Barrantes. La actuación contempla la modernización de las instalaciones cambiando las carpinterías exteriores, la solución de las filtraciones de agua, la mejora del canalón de la cubierta, de las chapas de la fachada y las bajantes de pluviales que estén en mal estado. Además, se dotará al edificio de un nuevo sistema de ventilación, se realizará una nueva estructura metálica de soporte para el marcador, se adaptará la instalación eléctrica y se sustituirán las puertas interiores.

En cuanto a Pontecesures, recibirá una ayuda de 94.000 euros para financiar la adecuación y mejora integral de las edificaciones auxiliares del campo de fútbol Ramón Diéguez; mientras que Sanxenxo se benificiará de 61.000 euros para el acondicionamiento de la pérgola del campo de Baltar y otros 60.000 euros para dotar al pabellón de Nantes de una grada modular.