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Meis

Estas son las orquestas y demás atractivos de las fiestas de San José en Cabeza de Boi

Redacción
24/04/2026 08:50
Fiestas en la localidad, el año pasado
Fiestas en la localidad, el año pasado
| Mónica Ferreirós
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La parroquia de A Armenteira inicia este fin de semana las fiestas de Cabeza de Boi, en honor a San José Obrero. Serán tres jornadas de celebraciones, con verbenas, actos litúrgicos y otros atractivos.

Este sábado 25 arrancará el programa con un campeonato de tute, a partir de las 16:30, en la Escola da Cachada y previa inscripción en el 618 905 887.

El jueves 30 se retomarán las fiestas, con verbena amenizada con la orquesta Marbella y con Paco Vulkano.

Día grande

Ya el viernes 1 de mayo, el día grande, la relación de actos comenzará por la mañana con pasacalles, a cargo de la Banda de Música Municipal de Ribadumia.

A las 12:30 del mediodía se oficiará la misa, cantada, con el Coro O Noso Aire de Meis. A continuación, saldrá la procesión, por los lugares de costumbre y, tras esta, tendrá lugar una sesión vermú. En ella, las personas asistentes podrán disfrutar de la degustación de pan de maíz y chorizos.

La verbena será desde las 22:30 horas, con las actuaciones de las orquestas Capitol y Prisma. Todo será bajo carpa en el recinto de la fiesta. 

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