Decretan prisión sin fianza para uno de los detenidos en el golpe antidroga de O Salnés

Uno de los cinco detenidos que pasaron esta mañana a disposición judicial en el tribunal de Caldas Gonzalo Salgado

El Tribunal de Instancia de Caldas de Reis decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para uno de los cinco detenidos que pasaron esta mañana a disposición judicial por la operación contra el narcotráfico desarrollada en la comarca el pasado miércoles. Los otros cuatro acusados fueron puestos e libertad, dos de ellos con la imposición de no poder salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal de instancia semanalmente. En total, el operativo arrestó a once personas —de entre 41 y 52 años y vecinos de Caldas, A Illa, Vilanova, Vilagarcía, Pontevedra, Porto do Son y Bilbao— y la causa se sigue por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

Una decena de detenidos contra una red de cocaína, heroína y hachís Más información

La cantidad total de la droga intervenida en el marco de esta operación, asciende a 5,5 kilos de heroína, 20´5 kilos de cocaína, 15´1 kilos de hachís y 2 kilos de sustancia de corte. Las detenciones se han llevado a cabo en León, Bilbao, Caldas de Reis, Vigo, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa, quedando desarticulada una importante organización criminal, la cual distribuía importantes cantidades de sustancias estupefacientes, tanto a nivel autonómico como nacional, según señalaron ayer desde la Guardia Civil y la Policía Nacional, que lideran esta operación conjunta.

Desarrollo de la investigación

Así pues, el operativo —bautizado como ‘Helo/Kalidas’— se remonta al mes de mayo del 2024, cuando se inició la investigación, y el 2 de octubre de 2025 se interceptó a uno de los presuntos integrantes de este grupo criminal en Ribadeo, cuando transportaba en un doble fondo 5 kilogramos de cocaína y otro tanto de hachís. El hombre, de 52 años y vecino de Vilagarcía, contaba con antecedentes penales y, tras un registro domiciliario, los agentes se incautaron de 3,7 kilos de heroína, 5,4 kilos de cocaína, 10 kilos de hachís, 2 kilos de sustancia de corte y dos teléfonos satélites.

Algunas de las armas decomisadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional Cedida

Ya sobre el operativo ejecutado esta semana, se practicaron un total de doce entradas y registros simultáneos, siendo dos de ellos en Bilbao, culminando con la aprehensión de 9,5 kilos de cocaína, unos 500 gramos de heroína, 19.410 euros en metálico, tres armas cortas —dos pistolas y un revólver—, once escopetas, diversas cantidades de cartuchos, una defensa extensible, dos embarcaciones de alta velocidad de entre 10 y 14 metros y cuatro vehículos, además de 18 teléfonos, dos básculas de precisión, un reloj de marca Rolex, una envasadora al vacío, un inhibidor de frecuencia, dos tablets y un ordenador portátil.