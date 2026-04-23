La secretaria de la Cofradía de Vilanova denuncia falta de procedimiento y anuncia acciones legales

Una vista de la sede del Pósito vilanovés | Mónica Ferreirós

La ya exsecretaria de la Cofradía de Vilanova argumentó en su escrito de alegaciones contra su despido disciplinario falta de procedimiento y otras cuestiones que, a su juicio, le provocaron indefensión. El Pósito resolvió su cese basándose en un informe de una empresa de prevención de riesgos que apuntaba a una situación de presunto acoso laboral de la ahora despedida contra otra empleada.

Sin embargo, la saliente argumentó ya en su escrito de alegaciones que “es evidente que no existe la apertura de un expediente disciplinario, sino simplemente una corrupción del mismo, pues no ha existido un expediente previo a la decisión adoptada”. Por ello, habla de una “burda maniobra”, “un remedo” para dar apariencia de legalidad y devaluando “el trámite de audiencia hasta el punto de convertirlo en una ficción procedimental, carente de eficacia alguna, pues ya está decidido el despido”.

Niega la conducta imputada

Además de las posibles fallas que ve en la forma, niega la acusación de fondo al valorar como “manifiesta falsedad” la “totalidad de hechos imputados en mi contra”, “siempre bajo el empleo-pretexto-colaboración de la figura clave en esta estrategia difamatoria que es la trabajadora, con la que el patrón mayor mantiene vínculos de afectividad pública y reconocida”, afirma.

Por todo ello, avanza el estudio de acciones legales convencida de la nulidad del despido y de una posible vulneración derechos fundamentales que podrían dar lugar a indemnizaciones, de ser el caso, de incluso más de 65.000 euros, valora la parte.