La FGCN ve “máis droga na rúa” y alaba los golpes al tráfico medio
El juzgado de Caldas llama este viernes a declarar a los detenidos en la comarca durante la redada de esta semana
El gerente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, valoró hoy el nuevo golpe policial al tráfico de drogas desarrollado esta semana con epicentro en O Salnés. Todo parece indicar que se trata de un golpe asestado a un grupo de “tráfico medio”, con capacidad para mover sobre todo cocaína, pero también otras sustancias como heroína y hachís, tanto a otros puntos de Galicia como a otras provincias de España.
Para el representante de la FGCN, “isto é un claro exemplo” de que “todo o que chega pola costa, trata de distribuirse e queda unha parte en Galicia”. De hecho, una de las hipótesis que valoraba era la de que “esta distribución de mercancía quedou en Galicia como parte do pago dunha descarga máis grande” y ahora trataba de “distribuirse desde Galicia a outras localidades”.
Por todo ello, valoró la lucha policial y judicial también contra el tráfico medio como “imprescindible”.
“Esperamos que o percorrido xudicial chegue a bo termo e haxa unha condena e incautación de bens, que é o camiño a seguir”, valoró Alonso.
"Feito incontestable"
A mayores, y sobre la sucesiva relación de operativos policiales con especial intensidad en Arousa, apuntó a que hay más golpes policiales porque “hai moita máis droga na rúa que antes. É un feito incontestable”, opinó. “Iso débese a que está chegando en moitísimas máis cantidades polas costas galegas”. Habla incluso de “auténtica avalancha de produción de droga que chega, cocaína especialmente, con destino a Galicia e a media Europa”. “De todo o que entra por aquí, quédase unha parte e, consecuentemente, se entra máis droga, hai máis na rúa”, lo que se traduce, además, “desgraciadamente”, en “máis traballo” para “as forzas de seguridade”.
