Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

La FGCN ve “máis droga na rúa” y alaba los golpes al tráfico medio

El juzgado de Caldas llama este viernes a declarar a los detenidos en la comarca durante la redada de esta semana

B. Y. O Salnés
23/04/2026 21:40
Uno de los registros de esta semana, en Vilanova de Arousa
Uno de los registros de esta semana, en Vilanova de Arousa
| Mónica Ferreirós
El gerente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, valoró hoy el nuevo golpe policial al tráfico de drogas desarrollado esta semana con epicentro en O Salnés. Todo parece indicar que se trata de un golpe asestado a un grupo de “tráfico medio”, con capacidad para mover sobre todo cocaína, pero también otras sustancias como heroína y hachís, tanto a otros puntos de Galicia como a otras provincias de España.

Para el representante de la FGCN, “isto é un claro exemplo” de que “todo o que chega pola costa, trata de distribuirse e queda unha parte en Galicia”. De hecho, una de las hipótesis que valoraba era la de que “esta distribución de mercancía quedou en Galicia como parte do pago dunha descarga máis grande” y ahora trataba de “distribuirse desde Galicia a outras localidades”.

Por todo ello, valoró la lucha policial y judicial también contra el tráfico medio como “imprescindible”.

“Esperamos que o percorrido xudicial chegue a bo termo e haxa unha condena e incautación de bens, que é o camiño a seguir”, valoró Alonso.

"Feito incontestable"

A mayores, y sobre la sucesiva relación de operativos policiales con especial intensidad en Arousa, apuntó a que hay más golpes policiales porque “hai moita máis droga na rúa que antes. É un feito incontestable”, opinó. “Iso débese a que está chegando en moitísimas máis cantidades polas costas galegas”. Habla incluso de “auténtica avalancha de produción de droga que chega, cocaína especialmente, con destino a Galicia e a media Europa”. “De todo o que entra por aquí, quédase unha parte e, consecuentemente, se entra máis droga, hai máis na rúa”, lo que se traduce, además, “desgraciadamente”, en “máis traballo” para “as forzas de seguridade”.

Los detenidos serán llamados a declarar este viernes en los juzgados de Caldas de Reis.

Agentes de la Policía Nacional durante un registro efectuado esta mañana en A Pantrigueira, en Vilanova |

Una decena de detenidos contra una red de cocaína, heroína y hachís

