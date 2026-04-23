El PSOE reclama un mayor compromiso institucional en la limpieza de los ríos
El grupo provincial socialista en la Diputación presentará en el próximo Pleno una moción para reclamar un “maior compromiso institucional na limpeza, conservación e recuperación dos ríos da provincia”, frente a lo que considera “insuficiente actuación” de la Xunta a través de Augas de Galicia.
“A iniciativa foi rexistrada o pasado martes 14 e, apenas tres días despois, o venres 17, foi rexeitada polo Partido Popular nas comisións informativas”, lamentan. Critica, además,. que “esta negativa produciuse ao mesmo tempo que o goberno provincial enviaba unha brigada ao río Umia ao seu paso por Cabanelas”, en una actuación que califican de “puntual e oportunista”.
El portavoz y diputado provincial, el también edil ribadumiense Javier Mougán, valoró que “a situación de moitos ríos da provincia é claramente mellorable, con acumulación de residuos, vexetación descontrolada e presenza de especies invasoras, o que evidencia unha falta de planificación e de mantemento continuado”.