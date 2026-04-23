Diario de Arousa

O Salnés

El PSOE reclama un mayor compromiso institucional en la limpieza de los ríos

Redacción
23/04/2026 20:45
Los socialistas en una inspección del estado del Umia
| cedida
El grupo provincial socialista en la Diputación presentará en el próximo Pleno una moción para reclamar un “maior compromiso institucional na limpeza, conservación e recuperación dos ríos da provincia”, frente a lo que considera “insuficiente actuación” de la Xunta a través de Augas de Galicia.

“A iniciativa foi rexistrada o pasado martes 14 e, apenas tres días despois, o venres 17, foi rexeitada polo Partido Popular nas comisións informativas”, lamentan. Critica, además,. que “esta negativa produciuse ao mesmo tempo que o goberno provincial enviaba unha brigada ao río Umia ao seu paso por Cabanelas”, en una actuación que califican de “puntual e oportunista”.

El portavoz y diputado provincial, el también edil ribadumiense Javier Mougán, valoró que “a situación de moitos ríos da provincia é claramente mellorable, con acumulación de residuos, vexetación descontrolada e presenza de especies invasoras, o que evidencia unha falta de planificación e de mantemento continuado”.  

