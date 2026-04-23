Meaño

El BNG exige la sustitución a tiempo completo del médico en el centro de salud de Meaño

Redacción
23/04/2026 19:41
Una vista del edificio sanitario
| cedida
El BNG de Meaño urge la sustitución a tiempo completo del médico del centro de salud de la localidad. Indican que uno de los facultativos se encuentra de baja, “sen que se teña procedido á súa cobertura completa; unha situación que xa se dera hai unhas semanas, cando o facultativo tampouco foi substituído e os pacientes estiveron sen médico arredor dun mes”, indican en un comunicado.

Además, lamentan que “a lista de agarda neste centro aproxímase ao mes para conseguir cita en medicina de familia”.

“Inadmisible”

El Bloque meañés considera “inadmisible” que “esta problemática se manteña no tempo sen medidas que garantan unha cobertura sanitaria digna”, al tiempo que hablan de un “desmantelamento da sanidade pública” que entienden es algo generalizado a nivel autonómico.

Sostienen, a mayores, que la situación “está a impedir que os pacientes poidan solicitar cita a través da aplicación Sergas Móbil”, “xa que a axenda do doutor está pechada, quedando sen atención sanitaria ordinaria”.

Acciones inmediatas

Por todo ello, desde el Bloque piden a la Consellería de Sanidade que “proceda á substitución inmediata e a tempo completo do médico de baixa, co obxectivo de minimizar as molestias á veciñanza e garantir un acceso normalizado á atención sanitaria no centro de saúde de Meaño”.

