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O Salnés

Una decena de detenidos en una gran operación contra el narcotráfico en O Salnés

Policía Nacional y Guardia Civil realizan acciones desde primera hora en A Illa, Vilanova y Vilagarcía

B. Y. O Salnés
22/04/2026 12:54
Agentes de la Policía Nacional durante un registro efectuado esta mañana en A Pantrigueira, en Vilanova |
Agentes de la Policía Nacional durante un registro efectuado esta mañana en A Pantrigueira, en Vilanova |
Mónica Ferreirós
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La comarca de O Salnés es escenario desde primera hora de esta mañana de una nueva operación contra el narcotráfico que, por ahora, se salda con una decena de detenciones y varios registros. 

En el operativo colaboran unidades y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con acciones desde la madrugada en localidades como A Illa de Arousa, Vilanova y Vilagarcía. Se han empleado también perros adiestrados para la ejecución de los registros y durante buena parte de la mañana también ha sobrevolado la comarca un helicóptero. 

Aunque por el momento han trascendido pocos datos oficiales al mantenerse el secreto de sumario, se cree que el grupo sobre el que se asesta este nuevo golpe policial tendría capacidad para mover diferentes tipos de droga por buena parte de Galicia e incluso al resto del territorio estatal. 

La operación y las diligencias siguen en marcha, por lo que no se descarta la realización de nuevos registros o arrestos en las próximas horas. 

[Habrá ampliación]

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