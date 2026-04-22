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Ribadumia

Sergio Soutelo será el candidato de Somos Ribadumia en las municipales del próximo año

Beni Yáñez
22/04/2026 19:29
Soutelo, actual concejal y portavoz de la formación
Soutelo, actual concejal y portavoz de la formación
| cedida
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Somos Ribadumia ya tiene candidato para las elecciones muncipales que se celebrarán en mayo de 2027. Será Sergio Soutelo, actual concejal y portavoz, quien fue número dos en 2023 tras Enrique Oubiña y asumió la portavocía y el acta en la Corporación tras el paso atrás del primero.

La decisión fue proclamada esta semana en la comisión ejecutiva de la formación política. Solo se presentó una candidatura, la del propio Soutelo, por lo que se lo nombró candidato de forma automática.

De 30 años y nativo de Leiro, desde la formación destacan que durante este último mandato, “nun ambiente político moi difícil”, “soubo manexarse, mantendo a Somos Ribadumia como principal partido da oposición en actividade política”. El partido inicia ahora el trabajo de cara a las elecciones.

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