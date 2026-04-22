La Cofradía de Vilanova aplica un despido disciplinario a su secretaria bajo a la acusación de acoso

Sede de la Casa do Pescador ‘A Pastoriza’ de Vilanova | Mónica Ferreirós

Un nuevo frente judicial parece armarse en el seno de la Cofradía de Pescadoras de Vilanova de Arousa. El Pósito cursó despido disciplinario contra su ya exsecretaria, bajo a la acusación de acoso laboral a otra trabajadora. La despedida presentó alegaciones, que fueron rechazadas por el Pósito, indicando la saliente reservarse el derecho a emprender medidas legales, al considerar injusta la medida.

Además, fuentes conocedoras del caso sugieren que la persona que había sido objeto del supuesto acoso ejercido por la despedida es una empleada personalmente próxima al patrón mayor, Rosalino Díaz. Díaz, por su parte, evitaba ayer entrar en valoraciones extensas, aunque se desvinculaba de cualquier decisión a este respecto.

Independencia

El patrón mayor, de hecho, aseguraba que “eu non tomo decisións” y que, en cuestiones como esta, “adoito a absterme, xa non voto”. “O que decide é o cabildo e a xunta xeral” que, además, habrían “seguido todos os trámites que se tiñan que seguir”, con todos “os mecanismos que dicta a lei”.

Informe previo

La carta de despido disciplinario se firmó a finales del pasado mes, aunque se conoció ahora. Firmada por el patrón mayor en su calidad de máximo representante de la entidad, se comunica a la entonces secretaria del Pósito el “despido disciplinario”, tras ponerse en marcha en “octubre de 2025” el “protocolo de acoso como consecuencia de las solicitudes efectuadas por su compañera”.

Esta “ponía en conocimiento de la Cofradía lo que ella consideraba un acoso y un continuo hostigamiento hacia su persona, con faltas reiteradas de respeto por parte de usted, en muchas ocasiones con ataques y comentarios personales hirientes y desagradables, chillándole y ordenándole callar y, en otras, haciéndole el vacío, preguntándole (con ella delante) a sus compañeros sobre su trabajo sin dirigirse a ella”, se recoge en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Tras esta comunicación de parte, la Cofradía encargó a una empresa de prevención de riesgos la “investigación y la realización de un informe sobre la situación denunciada”.

Esta investigación conllevó entrevistas personales con testigos, entre otras actuaciones, concluyendo este informe con la identificación de “diversos indicadores compatibles con una conducta de acoso laboral”. Entre ellos, “hostilidad verbal explícita”, “aislamiento o exclusión” y “miedo”. Por ello, se concluyó que “existen señales claras de un conflicto laboral muy intenso y prolongado, con episodios que, por definición, encajan dentro del acoso laboral”. Se decidió entonces “la separación física” entre ambas empleadas, dirigiéndolas a comunicarse por vías digitales. Sin embargo, el Pósito considera que la secretaria “ha seguido y sigue persistiendo en su comportamiento”.

La Cofradía desestimó además las alegaciones presentadas por ella, por lo que se ratificó en el despido ya referido.