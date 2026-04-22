Buscan impulsar el turismo de caravanas con más espacios para ellas en los municipios del interior de O Salnés

La Mancomunidade do Salnés presentó ayer el resultado del plan estratégico para este tipo de turismo Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés ha puesto el foco en la “oportunidade” que supone para el destino el turismo itinerante o de autocaravanas. Un modelo que ha experimentado un importante crecimiento en la comarca desde la pandemia del covid y que “parece que chegou para quedarse”. Por ello, la entidad ha desarrollado un estudio que analiza la situación actual de este tipo de turismo y establece una hoja de ruta con propuestas orientadas a mejorar su gestión, diversificación y mejora de la competitividad.

Así, la comarca cuenta con 2.027 plazas vinculadas al turismo itinerante, de las cuales solo 25 son públicas reguladas (una decena en Vilagarcía y 25 en A Illa) y el resto de campings —la mayoría ubicadas en Sanxenxo y O Grove, seguidas por A Illa, Vilanova, Vilagarcía y Cambados—, siendo de ellas solo 188 para áreas específicas para autocaravanas. A ello se suman infraestructuras públicas básicas de servicio en Meaño y Sanxenxo, aunque sin plazas públicas reguladas de pernocta, pero sí para el vaciado de aguas grises y negras y llenado de agua potable.

Ante esta situación, uno de los ejes estratégicos del plan es la creación de un “corredor interior de pernocta regulada” en los municipios de Meis, Meaño y Ribadumia, con el objetivo de equilibrar la distribución de turismo itinerante en la comarca y descongestionar el litoral. Así, se plantea la implantación de áreas públicas básicas, gratuitas o de bajo coste, de manera que parte de la demanda que hoy se concentra en los municipios costeros pueda redistribuirse.

Una normativa comarcal

Una oportunidad a la que la Mancomunidade do Salnés quiere implicar también al sector privado, aunque el estudio refuerza la necesidad de avanzar hacia una red pública complementaria.

Asimismo, también se plantea la creación progresiva de una red comarcal, basada en estándares comunes, información digital integrada y señalización homogénea. Así, existirían dos vías: la creación de una página web que aglutine la oferta de la comarca (como ocurre con el destino “petfriendly”) y la aprobación de una ordenanza similar en los concellos (adaptada a la casuística de cada municipio) que ofrezca un sistema “coherente y funcional”, superando la dispersión informativa actual.

El estudio realizado por Mónica Novas y encargado por la Mancomunidade do Salnés (a través de fondos del Next Generation) incluye además propuestas específicas para cada concello, tras analizar las carencias y posibilidades de mejora en cada caso concreto.