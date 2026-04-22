Areeiro detecta las primeras manchas de mildiu en las viñas de O Salnés

Síntomas de la proliferación del hongo detectados esta semana | Areeiro

Las viñas de la comarca de O Salnés sufren los primeros síntomas de mildiu de la temporada. Así lo indican desde la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, dependiente de la Diputación, a través de una nueva alerta fitosanitaria, emitida esta semana. Estas primeras manchas se detectaron “na maioría das viñas do Salnés que foron obxecto de revisión este martes”.

El personal técnico señala que los síntomas aparecieron con independencia del tiempo transcurrido desde que se había aplicado el primer tratamiento, o del fungicida empleado.

El personal de Areeiro señala además que la renovación de los tratamientos antimildiu debe efectuarse “o antes posible”, si no se realizó ya, empleando las dosis que figuran en las etiquetas de los productos, nunca superándola, y boquillas antideriva, además de respetando siempre la máxima de no tratar en condiciones de viento superior a los 11 kilómetros por hora.

Sobre estas manchas detectadas en O Salnés, el personal provincial señala que no eran de todo incipientes y que se apreciaban con claridad, aunque en general no mostraban fructificación, excepto en una viña de Sanxenxo donde sí eran incipientes y, por tanto, difíciles de visualizar.

El trabajo de campo del personal de Areeiro continuará este miércoles en las viñas de O Condado y de O Rosal, donde consta, en imágenes que viticultores de esta zona reenviaron a los de O Salnés, que ya comenzaron a aparecer también las primeras manchas de mildiu, como en Ponteareas.