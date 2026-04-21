¿Qué es el ‘Cross Training & Brunch’ que se podrá hacer este domingo en Meis?

Una reciente andaina en la localidad meisina | Mónica Ferreirós

La asociación cultural A Vertula de Meis organiza para este fin de semana una novedosa jornada de ‘Cross Training & Brunch’, una actividad que combina una ejercicio al aire libre con una comida.

Desde el Concello de Meis animan a la participación, indicando que la salida está prevista a las 11 de la mañana de este domingo, 26 de abril, desde el campo de A Boca de la parroquia de Paradela. “Xuntarémonos no campo de A Boca para unha sesión de cross training seguida dun delicioso brunch ao estilo aldea”, indican desde el Ayuntamiento.

Entrenamiento y comida

También explican en qué consistirá esta singular actividad: “É un adestramento dinámico que combina exercicios de forza, cardio e mobilidade, adaptado a todos os niveis. Traballamos todo o corpo dun xeito divertido e en grupo”, exponen.

Las personas interesadas en participar en esta experiencia o en obtener más información deberán contactar con el número de teléfono 655 596 951. El precio de la actividad será de doce euros por persona. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción, por lo que animan a los interesados a contactar cuanto antes para no perderse la cita.