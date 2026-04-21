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Vilanova

El Festival de la Francofonía reunirá a una treintena de institutos en Vilanova

La villa saliniense alberga la XV de este evento, único en Galicia por el elevado número de centros que acuden

Beni Yáñez
21/04/2026 19:07
El regidor y miembros de su ejecutivo, junto al alma mater de las jornadas, Nieves Vecilla
El regidor y miembros de su ejecutivo, junto al alma mater de las jornadas, Nieves Vecilla
| Mónica Ferreirós
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Vilanova de Arousa volverá a acoger el Festival de la Francofonía, en la que será ya su XV edición. La cita se presentó hoy y se desarrollará los días 4 y 5 de mayo, con asistencia de alrededor de una treintena de centros escolares.

Este importante volumen de alumnos, procedentes de toda Galicia, consolida a esta cita centrada alrededor de la canción francesa como única en Galicia, destacaron.

Cita única

Así lo valoraron este martes en la presentación tanto el alcalde, Gonzalo Durán, como el alma mater del evento, Nieves Vecilla.

Concebida como una actividad extraescolar para fomentar el aprendizaje del francés y compartir experiencias fuera de las aulas con estudiantes de un buen número de centros, el programa volverá a desarrollarse a lo largo de dos jornadas.

El lunes 4 llegarán a Vilanova los primeros institutos, menos en esta edición en este primer día, debido a que muchos harán festivo en esa jornada. Los primeros viajarán en catamarán y, posteriormente, a la Casa Museo Valle-Inclán. El martes, el festival se desarrollará por la mañana en el multitusos, completando la agenda con otra visita, ya de tarde, al Museo, para quienes no acudiesen el lunes.

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