Comienza a arder un coche en Dena tras un accidente que dejó al menos a una persona herida

Intervención en el punto del GES de Sanxenxo | cedida

Un accidente de tráfico ocurrido hoy en el término municipal de Meaño dejó al menos a una persona herida y derivó en el incendio de uno de los vehículos afectados, tal y como indicaron fuentes de emergencias.

El suceso tuvo lugar hacia las 11:15 horas, a la altura del kilómetro diez de la carretera autonómica PO-550, en la parroquia meañesa de Dena y en dirección a Vilalonga.

El primer aviso a la central de coordinación de las emergencias del 112 Galicia la efectuó un particular, que informaba de una colisión entre dos turismos e indicaba que había al menos una persona herida.

Poco después, la misma central recibía otra llamada para alertar de que uno de los coches afectados en el accidente comenzaba a arder en la parte delantera, en la zona del motor.

Con un extintor

El fuego pudo ser atajado antes de que se extendiese por el resto de vehículo gracias al concurso de un extintor y a las maniobras de personal del GES de Sanxenxo. También fueron alertados los Bombeiros do Salnés del parque comarcal ubicado en la localidad de Ribadumia, si bien a su llegada el fuego ya había sido prácticamente extinguido por completo por los compañeros de Sanxenxo.

Urxencias Sanitarias-061 Galicia atendió al menos en el punto a una de las personas que viajaba en estos coches. También se movilizó a la Policía Local y a Tráfico.