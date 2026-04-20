O Salnés refuerza su posición como destino petfriendly en la pionera feria Pata Pata

Una de las actividades organizadas en el marco del programa de la feria Pata Pata 2026 Cedida

La Mancomunidade do Salnés participó el pasado fin de semana como expositor en la segunda edición de Pata Pata, la feria pionera en Galicia centrada en los animales de compañía, reforzando su posición como destino referente en turismo petfriendly, un segmento en crecimiento que demanda servicios específicos, información accesible y una oferta estructurada. Un sector en alza que reunió en Expocoruña a cerca de 8.000 visitantes y cerca de 1.400 animales de compañía.

Durante las jornadas de la feria, la Mancomunidade participó activamente en el programa de conferencias, presentando el modelo de desarrollo del destino petfriendly O Salnés y su evolución en los últimos años. En esta intervención se expuso la plataforma digital del destino, destacando su funcionalidad como herramienta integral para el visitante, así como las fases de implantación del proyecto, desde la identificación de recursos hasta la consolidación de una red de servicios adaptados (alojamientos, restauración, transporte y actividades).

Asimismo, se mantuvieron reuniones con turoperadores y empresas especializadas en viajes con mascotas, con el objetivo de explorar la inclusión de O Salnés en paquetes turísticos específicos, ampliando así los canales de comercialización del destino.

Paralelamente, también se registró una “elevada afluencia de visitantes” en el stand instalado por la Mancomunidade durante todo el fin de semana, facilitando información sobre los recursos del destino, además de material promocional y merchandising y reforzar el conocimiento de su plataforma web, donde se engloba toda la oferta de infraestructuras y servicios que ofrecen un servicio petfriendly en la comarca.

En el ámbito institucional, estableció también contacto con otros territorios que están desarrollando estrategias similares, como la Mancomunidade de Ferrolterra, con la que se prevé avanzar en futuras líneas de colaboración e intercambio de experiencias para crear sinergias que “refuerzan el posicionamiento conjunto de destinos gallegos en el ámbito del turismo petfriendly”, uno de los segmentos clave en el turismo del futuro.

Un perfil “objetivo”

Una participación que la Mancomunidade calificó de positiva al ser el visitante promedio de esta feria un perfil “mayoritariamente de proximidad que ayuda a la desestacionalización” y que “encaja plenamente con el mercado objetivo de O Salnés, lo que permite anticipar un retorno directo de este tipo de acciones”. Así pues, el presidente de la Mancomunidade, David Castro, subrayó que “el turismo con mascotas es una realidad creciente en nuestra comarca y trabajamos por consolidarnos como un referente”.